2023/02/27 | 00:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الاحد.عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: استمرار الشيعة بحكم العراق مرهون بالتوافق بين التيار ودولة القانون..



ومصير الحلبوسي بيدهم أولاً على المسلة.

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