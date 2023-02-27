2023/02/27 | 00:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: رجّح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إجراء مباحثات هاتفية بين...

ظهرت المقالة البيت الأبيض يرجّح إجراء مباحثات بين بايدن ونظيره الصيني أولاً على المسلة.

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