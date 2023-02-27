الحكومة الإسرائيلية توافق على مقترح قانون لتطبيق الإعدام على

2023/02/27 | 00:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح قانون لفرض عقوبة الإعدام على "الإرهابيين"، حسبما قال بيان مشترك لرئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

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