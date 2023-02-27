2023/02/27 | 00:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gFGW-tjTf30

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يبحث مع صندوق النقد العربي دعم الإصلاحات المالية وملفات اخرى في نشرة المنتصف) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يبحث مع صندوق النقد العربي دعم الإصلاحات المالية وملفات اخرى في نشرة المنتصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).