2023/02/27 | 00:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، عن تحرير مختطفة منذ ثلاثة أشهر واعتقال خاطفها في محافظة ميسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في ميسان.. تحرير مختطفة منذ ثلاثة أشهر واعتقال خاطفها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في ميسان.. تحرير مختطفة منذ ثلاثة أشهر واعتقال خاطفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).