مقتل والي داعش بالعراق وسوريا بضربة جوية في الأنبار- عاجل

2023/02/27 | 01:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل والي تنظيم داعش في العراق وسوريا بضربة جوية في محافظة الأنبار.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، امس الأحد، عن قتل ١٧ عنصراً ارهابياً بينهم قيادي "بارز جداً" في عصابات داعش الإرهابية في محافظة الأنبار.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"شرع أبطال جهاز مُكافحة الإرهـاب بواجب فجر اليوم الأحد لمطاردة عصابات داعش الإرهابية في عكاشات بصحراء مُحافظة الأنبار غربي البلاد".

وأضاف ان "وحدات الجهاز اشتبكت مع عناصـر عصابات داعـش وتمكنت من قتل ١٧ عنصراً ارهابياً بينهم قيادي بارز جداً في عصابات داعش الإرهابية وعناصر قيادية أُخرى".

وكان جهاز مكافة الإرهاب أعلن في وقت سابق اليوم عن خوض قواته "اشتباكات ضارية" لقوات الجهاز مع الدواعش في الأنبار.

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