الأردن يرعى أول تعهد فلسطيني اسرائيلي لخفض التصعيد

2023/02/27 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوارة‭ (‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬عمان‭ – ‬الزمان‭ ‬ تعهد‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلسطينيون‭ ‬وإسرائيليون‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬إجتماع،‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬عقد‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العقبة‭ ‬الساحلية‭ ‬جنوب‭ ‬الأردن‭ ‬ب‮»‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬ومنع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العنف‮»‬‭.‬ تزامنا،‭ ‬قتل‭ ‬اسرائيليان‭ ‬بالرصاص‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬إرهابي‭ ‬فلسطيني‮»‬‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬الأحد،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ […]

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