2023/02/27 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام وردت تعقيبات عدة ، حول آخر مقال هنا بشأن صورة القيد الالكتروني، والصعاب التي يواجهها العراقي الذي افنى اكثر من نصف عمره في بلده ، طالباً وخريجاً وموظفاً وجندياً في خدمة العلم، وشاءت اقدار العراق العظيمة ان يكون خارج بلده وناقلا حياته واسرته الى حيث وجد مكاناً لهم في الغربة، وبات عليه كل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيد الالكتروني والجوازات و النقيبة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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