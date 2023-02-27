القيد‭ ‬الالكتروني والجوازات‭ ‬و‭ ‬النقيبة 

2023/02/27 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام وردت‭ ‬تعقيبات‭ ‬عدة‭ ‬،‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬مقال‭ ‬هنا‭ ‬بشأن‭ ‬صورة‭ ‬القيد‭ ‬الالكتروني،‭ ‬والصعاب‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬افنى‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬عمره‭ ‬في‭ ‬بلده‭ ‬،‭ ‬طالباً‭ ‬وخريجاً‭ ‬وموظفاً‭ ‬وجندياً‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العلم،‭ ‬وشاءت‭ ‬اقدار‭ ‬العراق‭ ‬العظيمة‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬خارج‭ ‬بلده‭ ‬وناقلا‭ ‬حياته‭ ‬واسرته‭ ‬الى‭ ‬حيث‭ ‬وجد‭ ‬مكاناً‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬الغربة،‭ ‬وبات‭ ‬عليه‭ ‬كل‭ […]

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