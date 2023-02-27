مدير‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الامريكية‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬خطة روسيا‭ ‬لتحقيق‭ ‬نصر‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا

2023/02/27 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين‭:‬الناتو‭ ‬متورط‭ ‬بالحرب‭ ‬عبر‭ ‬ارساله‭ ‬الأسلحة واشنطن‭- ‬موسكو‭ – ‬الزمان‭ ‬ قال‭ ‬مدير‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬المركزية‭ ‬الأميركية‭ (‬سي‭ ‬آي‭ ‬ايه‭) ‬وليام‭ ‬بيرنز‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬جيشه‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬يعلم‭ ‬بأنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬راهنا‭ ‬كسب‭ ‬الحرب،‭ ‬لكنه‭ ‬واثق‭ ‬بأنه‭ ‬سيحقق‭ ‬نصرا‭ ‬نهائيا‭ ‬عبر‭ ‬الاستنزاف‭.‬ وقال‭ ‬بيرنز‭ ‬لشبكة‭ ‬سي‭ […]

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