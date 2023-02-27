2023/02/27 | 01:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بوتين:الناتو متورط بالحرب عبر ارساله الأسلحة واشنطن- موسكو – الزمان قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وليام بيرنز في مقابلة الأحد إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يواجه جيشه صعوبات في أوكرانيا، يعلم بأنه لا يستطيع راهنا كسب الحرب، لكنه واثق بأنه سيحقق نصرا نهائيا عبر الاستنزاف. وقال بيرنز لشبكة سي […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير الاستخبارات الامريكية يكشف عن خطة روسيا لتحقيق نصر في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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