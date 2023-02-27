فيما يلي بعض من أرخص الأحياء للإيجار في فانكوفر حاليا

2023/02/27 | 01:19 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض متوسط الإيجار لشقة مكونة من غرفة نوم واحدة غير مفروشة بمقدار 6 دولارات عن الشهر الماضي عند 2251 دولارًا أمريكيًا في الشهر.عندما يتعلق الأمر بالعثور على إيجارات ميسورة التكلفة، فإن تقريرًا جديدًا من موقع Liv.يلقي بعض الضوء على أرخص الأحياء في فانكوفر.يمكن العثور على بعض من أرخص الإيجارات في فانكوفر حاليًا […]

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