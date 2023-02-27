2023/02/27 | 01:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5zZ9gvbDPks

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 37% من موازنة الكهرباء العراقية تذهب الى ايران !) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. 37% من موازنة الكهرباء العراقية تذهب الى ايران !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).