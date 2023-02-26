"وضعت على الورق".. بوتين يحذر من "خطط لتدمير العرق الروسي"

2023/02/27 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن إمدادات أسلحة الناتو إلى أوكرانيا تجعل الحلف "مشاركا" في الصراع، مكررا تهديدا مضمرا للحلف كان بوتين يلوح به بين فترة وأخرى.

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