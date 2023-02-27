تطبيق واقع افتراضي يعيد مشاهد ذكرياتك المسجلة على الهاتف

2023/02/27 | 02:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعمل شركة Wist على تطوير تطبيق هاتف ذكي لتسجيل اللحظات التي لا تُنسى والتي يتم تحميلها على سماعة رأس الواقع الافتراضي.ويتيح ذلك للمستخدمين التفاعل مع تجاربهم التي عاشوها من قبل، والتي أصبحت في الذاكرة، لتعود وكأنها واقع حي يعيشونه.ويلتقط البرنامج المعلومات ثلاثية الأبعاد للقطات لتحويل أي تسجيل إلى عالم غامر، وفقا […]

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