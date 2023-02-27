معارضون يعلنون تدمير طائرة روسية قرب العاصمة البيلاروسية

2023/02/27 | 03:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المعارضة البيلاروسية في المنفى، الأحد، أنه جرى تدمير طائرة روسية في مهبط طائرات قرب مينسك في ما وصفته بـ"أنجح عملية تخريب" منذ بدء النزاع في أوكرانيا.

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