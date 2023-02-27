الرئيس المكسيكي يثير ضجة كبيرة بنشره صورة مخلوق أسطوري

2023/02/27 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الكثير من الضجة، بعد أن نشر صورة على تويتر قال إنها "تظهر قزم غابة أسطوري من فولكلور المايا" وأضاف أنها دليل على وجود هذا الكائن في الحقيقة، وفقا لفوكس نيوز.

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