ماسك يتهم الإعلام الأميركي بـ

2023/02/27 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع رجل الأعمال، إيلون ماسك، في سلسلة من التغريدات، الأحد، عن رسام الكاريكاتير الشهير، سكوت أدامز، صاحب شخصية "ديلبرت"، بعد تصريحات اتهم بسببها بالعنصرية، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

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