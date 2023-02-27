2023/02/27 | 07:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ، أون اجتماعا للجنة المركزية لحزبه لمناقشة التنمية الزراعية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، في ظل تقارير عن نقص "خطير" في الغذاء بالدولة المعزولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية.. اجتماع "غير معتاد" للجنة المركزية وسط "نقص خطير للغذاء") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية.. اجتماع "غير معتاد" للجنة المركزية وسط "نقص خطير للغذاء") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).