في دبي.. هذا المطعم يقدم لك وعاء ماء ساخن كي تطبخ طعامك بنفسك

2023/02/27 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مطعم Nine Squares، يمكنك الاستمتاع بأشهى الأطباق الآسيوية التي تعدّها بنفسك، من دون أن تضطر لانتظار النادل حتى يضعها على طاولتك..هل تفكر بزيارته؟

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