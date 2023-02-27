انخفاض أسعار النفط مع التخوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

2023/02/27 | 09:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد ارتفاع طفيف شهدته في التعاملات المبكرة وسط التخوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي، فيما حد من الخسائر بشكل كبير خطط روسيا بتخفيض المعروض النفطي لدعم الأسعار.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) عند 76.10 دولاراً للبرميل بانخفاض 22 سنتا أو ما يعادل 0.29%، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.35٪، عند 82.87 دولاراً للبرميل في الساعة 04:25 بتوقيت جرينتش.

وبلغت مخزونات النفط في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ مايو/ آيار 2021، في حين أشار اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مزيد من التشديد النقدي وزيادة قوية في الدولار الأسبوع الماضي مما ينذر بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وحد من الخسائر بشكل كبير خطط روسيا بخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنسبة تصل إلى 25٪ في مارس مقابل فبراير/ شباط ، متجاوزة تخفيضات الإنتاج المعلنة سابقًا بنسبة 5٪ من إنتاجها خلال الشهر.

ويرى بعض المحللين في النفط الى ان النفط يريد البقاء في نطاق تداول محدد مع إعادة فتح COVID في الصين ومدى سوء الركود الذي يحدثه بنك الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي.

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