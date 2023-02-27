2023/02/27 | 09:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأحد أن شركة تويتر المملوكة للملياردير إيلون ماسك سرحت ما لا يقل عن 200 موظف أو نحو 10 % من قوتها العاملة، في أحدث جولة لتخفيض العمالة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‘تويتر’ تسرح 10% من قوتها العاملة المركز الخبري الوطني.

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