ابتلعها النهر.. لحظة سقوط 3 مقطورات استجمام في حفرة تسببت بها أمطار كثيفة

2023/02/27 | 09:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني كاليفورنيا من نهاية أسبوع مليئة بالطقس المتقلب، بعد أن غطت عاصفة ثلجية أجزاء من مقاطعة لوس أنجلوس الشمالية بستة أقدام ونصف القدم من الثلوج، كما تسببت بفيضانات شديدة في بعض المناطق.

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