النزاهة تضبط (4) متهمين بالتزوير وتعقيب المعاملات في الأنبار  

2023/02/27 | 09:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتمكُّن ملاكاتها في مكتب تحقيق الأنبار من ضبط (4) مُتَّهمين بالتزوير وتعقيب المُعاملات.

الدائرة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة الأولى، أشارت إلى أنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار قامت بضبط مسؤول المخازن في الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة – فرع الأنبار ومُتَّهمين اثنين آخرين، بينهم تاجرٌ وصاحب مخازن أهليَّةٍ؛ بتهمة التلاعب والتزوير بالجرم المشهود.

وأضافت إنَّ المُتَّهمين المضبوطين قاموا ببيع مادة سماد “اليوريا والداب” المُجهَّز لفلاحي مُحافظة الأنبار؛ بناءً على وصولاتٍ ومُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ، لافتةً إلى ضبط وصولاتٍ غير أصوليَّةٍ وغير مُستوفيةٍ للشروط والتعليمات بحوزة المُتَّهم مسؤول المخازن.

وأوضحت أنَّ الملاكات، التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاري في مدينة الفلوجة، تمكَّنت من ضبط مُتَّهمٍ يقوم بتعقيب المعاملات بدون وكالةٍ رسميَّةٍ بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، مُنـوّهةً بضبط (3) مُعاملاتٍ بحوزة المُتَّـهم.

وبيَّنت الدائرة أنَّه تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة التحقيق المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الأنبار؛لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقهم.

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