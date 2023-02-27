ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية والقبض على متهم أجنبي في محافظتين

2023/02/27 | 09:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط وكر لتدوير وتهريب المشتقات النفطية في البصرة، فيما اشارت الى القبض على متهم أجنبي الجنسية في ذي قار.

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