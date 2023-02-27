أسعار النفط تستقر مع مواصلة الخفض الروسي.. برنت فوق 83 دولاراً

2023/02/27 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

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لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، حيث واصلت روسيا خططها لخفض إنتاجها على نحو أكبر لدعم الأسعار، في حين تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة والمخاطر المتزايدة الناجمة عن التضخم العالمي.وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 76.36 دولار للبرميل بارتفاع 4 سنتات أو 0.05 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين أو 0.02 في المائة إلى 83.14 دولار للبرميل بحلول الساعة (01:14) بتوقيت جرينتش.وتخطط روسيا لخفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بنسبة تصل إلى 25 في المائة في مارس مقارنة بشهر فبراير، لتتجاوز تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها في السابق بنسبة 5 في المائة من إنتاجها خلال الشهر الحالي بحسب "رويترز".

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