2023/02/27 | 10:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2eQ4sgTjYjw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرية تربط بين مدن شرقي الأناضول إنهارت بالكامل واختفت عن الوجود جراء الزلزال القوي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قرية تربط بين مدن شرقي الأناضول إنهارت بالكامل واختفت عن الوجود جراء الزلزال القوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).