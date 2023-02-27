وزارة الداخلية: القبض على أجنبي الجنسية قرب حقل نفطي شمال الناصرية 



وزارة الداخلية: القبض على أجنبي الجنسية قرب حقل نفطي شمال الناصرية 
2023/02/27 | 10:13 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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