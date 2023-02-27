لرفع معنويات الجنود.. قائد القوات البرية الأوكرانية يزور باخموت

2023/02/27 | 10:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الأوكراني إن قائد القوات البرية الكولونيل جنرال، أولكسندر سيرسكي، زار باخموت المحاصرة في مطلع الأسبوع، لرفع الروح المعنوية وإجراء محادثات استراتيجية مع الوحدات التي تدافع عن البلدة والقرى المحيطة في شرق أوكرانيا.

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