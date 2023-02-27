بحار عاش لأسابيع ضائعًا بالبحر ويتناول

2023/02/27 | 10:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحاول شركة "هاينز" لصلصة طماطم الكاتشب تحديد مكان إلفيس فرانسوا، وهو بحار قضى عدة أسابيع ضائعاً في البحر، ونجا إلى حد كبير بسبب تناوله الكاتشب، قبل أن يعود إلى المنزل بأمان.

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