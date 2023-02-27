2023/02/27 | 10:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تزين برج خليفة في الإمارات بصورة نجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك بمناسبة فوز ببطولة العالم لسباقات القدرة لمسافة 160 كم، والتي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد فوزه ببطولة العالم لسباقات القدرة..



برج خليفة يضيء بصورة نجل ملك البحرين المركز الخبري الوطني.

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