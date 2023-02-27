2023/02/27 | 10:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، حالة الطقس للأيام الاربعة المقبلة. وبحسب تقرير الهيئة فإن الطقس في عموم مناطق العراق سيكون صحواً الى غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة. […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية تتوقع زخات مطر خفيفة في الايام المقبلة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية تتوقع زخات مطر خفيفة في الايام المقبلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية تتوقع زخات مطر خفيفة في الايام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).