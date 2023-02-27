مَن الذي اخترع الهاتف؟ كتاب جديد يشكك بالمعلومة التاريخية

2023/02/27 | 10:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ من المعروف على نطاق واسع أن مخترع الهاتف هو الأسكتلندي المولد ألكسندر غراهام بيل، لكن كتابا جديدا يشكك في هذه المعلومة.وتساءل موقع “لايف سيانس” العلمي: هل فعلا غراهام بيل هو الذي اخترع الهاتف أم أنه سرق إنجاز شخص آخر؟ ويقول الموقع إن الهاتف بات جزءا أساسيا من الحياة اليومية لمعظم الناس، لكن […]

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