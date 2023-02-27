الدولار يواصل الصعود في البورصة العراقية

2023/02/27 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الإثنين، ارتفاعاً أمام الدينار في البورصة العراقية.

أسعار البيع 153,250 دينارا لكل 100 دولار

أسعار الشراء 152,250 دينارا لكل 100 دولار

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