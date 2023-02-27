المباشرة بإعمار جامع النبي يونس (ع) في الموصل

2023/02/27 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ديوان الوقف السني في نينوى،

انطلاق مشروع إعمار جامع ومرقد النبي

يونس (ع).

وقال مدير الوقف في نينوى نشوان الحيالي

في تصريح صحفي، إن "الجهد الهندسي

والفني تسلم أمس الأحد رسمياً موقع جامع

النبي يون

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