الأمم المتحدة بحاجة إلى 4,3 مليار دولار لمساعدة 17 مليون شخص في اليمن

2023/02/27 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتاج الأمم المتحدة إلى 4,3 مليار دولار

خلال السنة الراهنة لمساعدة ملايين

الأشخاص في اليمن، فيما يعقد اليوم

الاثنين مؤتمر للمانحين في جنيف في

محاولة لجمع الأموال.

وتحتاج منظمات المساعدة الإنسانية لهذ

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