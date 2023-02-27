وزير الهجرة تبحث مع نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية خطة الوزارة لعودة النازحين

2023/02/27 | 11:09 - المصدر: وكالة نون

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بحثت وزير الهجرة والمهجرين السيدة

إيفان فائق جابرو، اليوم مع نائب الممثل

الخاص للأمم المتحدة للشؤون الانسانية

لدى العراق السيد غلام اسحق زي ، في مبنى

الوزارة بالعاصمة بغداد، جملة من

القضايا المتعلق

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