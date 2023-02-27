2023/02/27 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحتاج الأمم المتحدة إلى 4,3 مليار دولار خلال السنة الراهنة لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن، فيما يعقد ،اليوم الاثنين ،مؤتمر للمانحين في جنيف في محاولة لجمع الأموال.وتحتاج منظمات المساعدة الإنسانية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمم المتحدة بحاجة لاكثر من 4 مليارات دولار لمساعدة اليمن المركز الخبري الوطني.

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