2023/02/27 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بـ3 إرهابيين ‘خطرين’ في بغداد المركز الخبري الوطني.

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