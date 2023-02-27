استشهاد مدني وإصابة آخر بهجوم جديد لداعش شمال شرقي ديالى- عاجل

2023/02/27 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - اكد مسؤول حكومي، الاثنين، استشهاد صياد واصابة اخر بهجوم شنه داعش قرب ناريين شمال شرق ديالى.





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