الاطاحة بثلاثة إرهابيين خطرين في بغداد

2023/02/27 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

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تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها الاستباقية ضد عصابات الكفر والارهابية ، وبعمليات متفرقة في محافظة بغداد نتج من خلالها الإطاحة بثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب)احدهم الارهابي المكنى ابو وهيب وهو من الارهابيين البارزين والمتابع من قبل ابطال وكالة الاستخبارات بعد هروبة الى احدى دول الجوار والاخر الارهابي المكنى ابو انس والذي عمل ضمن صفوف داعش بمايسمى ولاية الجنوب والارهابي الثالث والذي اختصر دورة بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر داعش بمايسمى قاطع ديالى، فضلا عن كونة عنصر اسناد ومراقبة داخل البساتين في المحافظة ذاتها وتقديم معلومات عن تحركات القوات الامنية هناك ، وقد تم تصديق اقوالهم ابتدائيا وقضائيًا بالاعتراف.===============٢٧ شباط ٢٠٢٣

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