ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد والمحافظات

2023/02/27 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاثنين، ارتفاعا طفيفا في البورصات المحلية ومحال الصيرفة في العاصمة بغداد والمحافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلتا صباح اليوم 153,200 دينار مقابل 100 دولار".

واضاف أن "اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154,250 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 153,250 دينار لكل 100 دولار" .

وأشار مراسلنا إلى أن "أغلب مكاتب الصيرفات لا تبيع ولا تشتري بسبب عدم استقرار سعر الصرف في البورصة الرئيسية".

أدناه اسعار صرف الدولار في باقي المحافظات:في اربيل :سعر بيع الدولار 155,500 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 154,500 لكل 100 دولارفي البصرة:سعر بيع الدولار 154,500 لكل 100 دولارسعر شراء الدولار 153,500 لكل 100 دولار

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