2023/02/27 | 11:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X-4wjdFKJPk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد اغتيال احد اطباء ديالى .. النقابة تعلن غلق العيادات والمستشفيات الاهلية | مانشيت - نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد اغتيال احد اطباء ديالى .. النقابة تعلن غلق العيادات والمستشفيات الاهلية | مانشيت - نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).