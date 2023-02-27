تأجيل إطلاق صاروخ

2023/02/27 | 11:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت شركة ‭‭"‬‬سبيس إكس‭‭"‬‬ لصناعة الصواريخ المملوكة لرجل الأعمال الأميركي، إيلون ماسك، الاثنين، طاقما من رائدي الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة تستمر ستة أشهر.

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