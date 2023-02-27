السعودية.. تداول فيديو دهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي والأمن يُعلق

2023/02/27 | 11:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمن العام السعودي القبض على شخص قام بدهس أحد المارة أمام مرفق تعليمي في الرياض، وآخر وثق هذا التصرف عبر نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لبيان صدر عن الأمن العام، الإثنين.

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