عواصف كاليفورنيا.. الانهيارات الثلجية أشد التهديدات القادمة

2023/02/27 | 11:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تتعرض ولاية كاليفورنيا الأميركية لعواصف ثلجية، اعتبرها خبراء الأشد والأقسى منذ عقود، وأن أخطر ما فيها حدوث انهيارات ثلجية، وعدم تحمل البنية التحتية لهذه التقلبات المناخية.وأغلقت الثلوج بعض الطرق السريعة الرئيسية، مثل أجزاء من الطريق السريع الذي يربط المكسيك والولايات المتحدة وكندا.وحذرت السلطات من عاصفتين شتويتين قويتين ستحدثان تأثيرات كبيرة على […]

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الانهيارات الثلجية أشد التهديدات القادمة أولاً على ايرث نيوز.

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