واشنطن تعترف بأنها صاحبة القرار في الأزمة الأوكرانية؟

2023/02/27 | 11:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: رامي الشاعر نشرت الصين اقتراحاً مؤلفاً من 12 بنداً لتسوية الأزمة...

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