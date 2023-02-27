2023/02/27 | 11:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، الاثنين، دعم بلاده للمساعي التي يبذلها...

ظهرت المقالة الرئيس الإيراني يعلن دعم طهران لمساعي العراق في إعادة بناء البلاد أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإيراني يعلن دعم طهران لمساعي العراق في إعادة بناء البلاد) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الإيراني يعلن دعم طهران لمساعي العراق في إعادة بناء البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).