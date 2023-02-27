إيران تعلن عن جولة حوار مرتقبة مع السعودية

2023/02/27 | 11:36 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن العمل جار لعقد جولة جديدة من الحوار مع السعودية، في إطار الدور الذي يقوم به العراق.

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