سائق تركي يدهس 4 رجال شرطة في دهوك

2023/02/27 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب 4 من رجال الشرطة بجروح خطيرة عندما

اصطدمت شاحنة تركية بسيارة شرطة طوارئ

في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك قرب

الحدود العراقية _ التركية منتصف ليلة

أمس.

وبحسب المتحدث باسم مرور زاخو والمتحدث

باسم

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