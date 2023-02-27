2023/02/27 | 12:03 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصيب 4 من رجال الشرطة بجروح خطيرة عندما
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائق تركي يدهس 4 رجال شرطة في دهوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اصطدمت شاحنة تركية بسيارة شرطة طوارئ
في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك قرب
الحدود العراقية _ التركية منتصف ليلة
أمس.
وبحسب المتحدث باسم مرور زاخو والمتحدث
باسم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائق تركي يدهس 4 رجال شرطة في دهوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائق تركي يدهس 4 رجال شرطة في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).