وزير الخارجية المصري يجري زيارة إلى دمشق هي الأولى منذ 2011

2023/02/27 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية المصري، سامح شكري،

صباح الاثنين، إلى مطار العاصمة

السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من

نوعها منذ 2011.

وذكرت وكالة الأنباء السورية إن سامح

شكري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مطار

دمشق مع

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