2023/02/27 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل صياد وإصابة اخر بهجوم لداعش في محافظة ديالى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل صياد وإصابة اخر بهجوم لداعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل صياد وإصابة اخر بهجوم لداعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).